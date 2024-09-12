Об Африкантовой из «Дома-2» — Холявин: «Больше я ни от кого не хотел ребенка»

Егор Холявин заявил, что на «Доме-2» он строил самые настоящие отношения. Он очень любил Либерж Кпадону и сейчас питает к ней очень теплые чувства, даже после ее смерти. Кроме того, свою любовь с Мариной Африкантовой он считает одной из самых красивых на телепроекте.

Именно с Мариной Африкантовой , убежден экс-участник «Дома-2», он раскрылся в шоу по-настоящему, смог показать себя.

«Я любил ее по-настоящему, так, как любит мужчина женщину, которая может подарить ему ребенка. Я больше не встречал такую женщину, от которой бы хотел детей», — признался Teleprogramma.org Егор Холявин в эксклюзивном интервью .

Он заявил, что целый год обхаживал Марину Африкантову , наблюдая, как она крутит романы с другими. Но мог бы ждать ее и дольше.