Исход судебного процесса Долиной уже ясен: «Подтвердят адекватность певицы»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Певица потеряла квартиру и деньги из-за действий мошенников.
Лариса Долина не сможет выиграть дело против матери-одиночки Полины Лурье. Как бы ни старалась певица предстать перед публикой в образе жертвы, но деньги мошенникам она отдала сама.
Несмотря на то что мнения юристов по поводу исхода этого дела расходятся, итог уже ясен. В разговоре с Teleprogramma.org финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала, что уже знает, чем закончится эта история.
«У нее идет судебный процесс проигрышный. Эта сделка будет признана. Также Ларисе Долиной придется проходить психиатрическое освидетельствование, которое подтвердит ее адекватность. Она проиграет, ей придется делать еще апелляционные заседания, чтобы сохранить жилье. Так что ситуация довольно сложная», — высказалась ясновидящая.