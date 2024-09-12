Исход судебного процесса Долиной уже ясен: «Подтвердят адекватность певицы»

Лариса Долина не сможет выиграть дело против матери-одиночки Полины Лурье. Как бы ни старалась певица предстать перед публикой в образе жертвы, но деньги мошенникам она отдала сама.

Несмотря на то что мнения юристов по поводу исхода этого дела расходятся , итог уже ясен. В разговоре с Teleprogramma.org финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала, что уже знает, чем закончится эта история.

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