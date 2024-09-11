«Когда моей жене поставили рак, Масляков денег передал»: о братстве КВН — Гасаев, участник команды «Дети лейтенанта Шмидта»

11 сентября россияне прощаются с Александром Масляковым, лидер КВН
Певец и участник команды «Дети лейтенанта Шмидта»
Артист заметил, что за внешней сдержанностью президента Международного союза КВН скрывалось большое сердце. Он не только обладал великолепным чутьем на команды, которые станут любимцами публики, но и участвовал в жизни членов команд. Например, помогал финансово, когда комики испытывали сложности.
«В двухтысячном году Александр Васильевич уговорил нас еще раз пойти в сезон, хотя уже и сил у нас не было играть, и авторы наши стали работать на различные юмористические шоу, и спонсоров не было. У нас денег не было даже на то, чтобы прилететь и жить в гостинице. И нам Лига оплатила дорогу и проживание, чтобы только мы играли в сезоне. Но потом мы постепенно со своих гастролей отдали все эти деньги, хотя их с нас никто не требовал. Но мы так решили, мы сибиряки, мы гордые, мы не хотим ни от кого зависеть», — рассказал Виталий Гасаев.
После этого Александр Масляков удивил Виталия Гасаева, когда в его дом постучалась беда.
«Когда моей жене поставили рак, мне позвонил Андрюха Чивурин (капитан команды КВН ХАИ, экс-редактор Высшей лиги. — Прим. ред.), это было совершенно неожиданно, и сказал: «Слушай, Виталь, мы тут всем Кубком собрали деньги. Все скинулись, и даже сам Александр Васильевич передал. А у меня даже мыслей не было, чтобы там: «Ребята, помогите…» Настолько мощное было братство КВН! Мне сложно все это вспоминать. И хотя возраст был у Александра Васильевича, и про болезнь знали — когда услышал о его смерти, слезы сами на глаза навернулись», — признался Виталий Гасаев.
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