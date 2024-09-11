«Когда моей жене поставили рак, Масляков денег передал»: о братстве КВН — Гасаев, участник команды «Дети лейтенанта Шмидта»

11 сентября россияне прощаются с Александром Масляковым, лидер КВН умер в 82 года от рака легких. Для кавээнщиков и многих россиян это невосполнимая утрата .

Певец и участник команды «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org признался, что ему очень тяжело говорить об Александре Васильевиче, но все-таки поделился своими воспоминаниями с нашими читателями.

Артист заметил, что за внешней сдержанностью президента Международного союза КВН скрывалось большое сердце. Он не только обладал великолепным чутьем на команды, которые станут любимцами публики, но и участвовал в жизни членов команд. Например, помогал финансово, когда комики испытывали сложности.

«В двухтысячном году Александр Васильевич уговорил нас еще раз пойти в сезон, хотя уже и сил у нас не было играть, и авторы наши стали работать на различные юмористические шоу, и спонсоров не было. У нас денег не было даже на то, чтобы прилететь и жить в гостинице. И нам Лига оплатила дорогу и проживание, чтобы только мы играли в сезоне. Но потом мы постепенно со своих гастролей отдали все эти деньги, хотя их с нас никто не требовал. Но мы так решили, мы сибиряки, мы гордые, мы не хотим ни от кого зависеть», — рассказал Виталий Гасаев.

После этого Александр Масляков удивил Виталия Гасаева, когда в его дом постучалась беда.

«Когда моей жене поставили рак, мне позвонил Андрюха Чивурин (капитан команды КВН ХАИ, экс-редактор Высшей лиги. — Прим. ред.), это было совершенно неожиданно, и сказал: «Слушай, Виталь, мы тут всем Кубком собрали деньги. Все скинулись, и даже сам Александр Васильевич передал. А у меня даже мыслей не было, чтобы там: «Ребята, помогите…» Настолько мощное было братство КВН! Мне сложно все это вспоминать. И хотя возраст был у Александра Васильевича, и про болезнь знали — когда услышал о его смерти, слезы сами на глаза навернулись», — признался Виталий Гасаев.