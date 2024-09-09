Каким был Масляков — бывший кавээнщик Деулин: «Жесткий к своим подчиненным»

Новость о смерти Александра Маслякова поразила в самое сердце как нынешних, так и бывших кавээнщиков. Все-таки для этого юмористического движения его фигура была настоящим стрежнем и двигателем. Сегодня сложно представить, что КВН мог бы сложиться без Александра Васильевича.

«Кто был Александр Васильевич? Отец КВН, самый умный человек, решения которого были определяющими. Он мог и шутку сам подправить, и редактора, который ее пропустил, убрать», — сказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org бывший участник команды «Дети лейтенанта Шмидта» Андрей Деулин.

По воспоминаниям Андрея Деулина, Александр Масляков был настоящим лидером, который мог и пошутить с рядовым кавээнщиком, и поставить его на место, когда тот зазнавался. И очень трепетно относился к работе.

«Он достаточно жесткий был к своим подчиненным. Если что-то творилось на сцене неладное, он их отзывал в сторону, например, тех же редакторов, и в три шкуры спрашивал», — сказал Андрей Деулин.

Как рассказал собеседник издания, Александр Масляков мог принимать важные решения самолично, обладая удивительным чутьем на команды и юмор в целом. Например, увидев в 1998 году «Детей лейтенанта Шмидта» на фестивале в Сочи, он сразу пригласил их на гала-концерт фестиваля и Высшую лигу, без участия в Премьер-лиге и прочих предварительных игр.