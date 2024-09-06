Не так проста, как кажется: что задумала Валынкина, выйдя замуж за сына Королевой
Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Мелиссы Глушко
Новоиспеченная жена Архипа Глушко просчитывает ходы.
Мелисса Валынкина оказалась не так проста, как кажется на первый взгляд. Наташа Королева заявила о своей уверенности в том, что ее невестка не преследует никаких корыстных целей. У Архипа Глушко уже был печальный опыт отношений с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» Марией Слугиной, которая мечтала стать частью известной и богатой семьи.
Однако и у Валынкиной есть свои намерения. Но действует она более аккуратно, поэтому ни сам Архип, ни его мать не заподозрили бывшую стриптизершу в меркантильности. Так думает журналист Антон Беккужев.
«Что касается Мелиссы. Она делает все очень по-хитрому. Она сейчас говорит, что вроде как не будет брать деньги. И в это я даже могу поверить. Потому что если бы она сразу пришла и сказала: обеспечивайте меня, помогайте мне, Наташа и Тарзан, — это было бы глупо с ее стороны. И Наташа, и Архип сразу бы поняли, что это девушка, которая хочет быть содержанкой, пытается залезть в богатую семью.
Она делает вид, что пока сама зарабатывает, сама работает, но потом она забеременеет, станет мамой и работать уже не сможет. И тут в любом случае ей нужна будет помощь, в том числе и финансовая. Я думаю, что ее ближайшая цель — это родить ребенка. Для того, чтобы до конца жизни остаться с этой семьей, а не остаться у разбитого корыта. Понятно, что Наташа Королева внука и внучку не оставит без помощи финансовой. Так что Мелисса делает все поэтапно», — объяснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.