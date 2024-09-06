Не так проста, как кажется: что задумала Валынкина, выйдя замуж за сына Королевой

Мелисса Валынкина оказалась не так проста, как кажется на первый взгляд. Наташа Королева заявила о своей уверенности в том, что ее невестка не преследует никаких корыстных целей. У Архипа Глушко уже был печальный опыт отношений с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» Марией Слугиной, которая мечтала стать частью известной и богатой семьи.

Однако и у Валынкиной есть свои намерения. Но действует она более аккуратно, поэтому ни сам Архип, ни его мать не заподозрили бывшую стриптизершу в меркантильности. Так думает журналист Антон Беккужев.

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