Психолог Зберовский о травле Долиной: «На нее падает часть ответственности элиты»

Пользователи Сети не смогли посочувствовать Ларисе Долиной в ситуации с потерянной квартирой и миллионами. Общественность осудила артистку за то, что та судится с покупательницей элитных апартаментов в Хамовниках. Также хейтеры пишут , что в истории с мошенниками певица виновата сама.

И жаловаться и страдать об этом на глазах у простых людей не пристало той, кто за один корпоратив получает миллионы. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Андрей Зберовский объяснил, что люди негодуют не из-за зависти. По мнению эксперта, народ просто устал от того, что государство ничего не может сделать с мошенниками.

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