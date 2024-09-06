Психолог Зберовский о травле Долиной: «На нее падает часть ответственности элиты»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Певица пострадала не только от мошенников, но и от хейтеров.
Пользователи Сети не смогли посочувствовать Ларисе Долиной в ситуации с потерянной квартирой и миллионами. Общественность осудила артистку за то, что та судится с покупательницей элитных апартаментов в Хамовниках. Также хейтеры пишут, что в истории с мошенниками певица виновата сама.
И жаловаться и страдать об этом на глазах у простых людей не пристало той, кто за один корпоратив получает миллионы. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Андрей Зберовский объяснил, что люди негодуют не из-за зависти. По мнению эксперта, народ просто устал от того, что государство ничего не может сделать с мошенниками.
«В психологии общества есть одна интересная закономерность — люди не различают тех, кто относится в их понимании к элите общества. А Лариса Долина — очень известный, узнаваемый человек. И, по мнению людей, она относится к элите. И поскольку миллионы людей уже пострадали от действий разных мошенников, но все еще нет эффективного средства по поиску этих людей.
И общество как бы ждет, когда от мошенников пострадает элита общества, что, может быть, тогда они быстрее зашевелятся и все-таки каким-то образом будут приняты меры. В данном случае не различают, что Лариса Долина — не представитель власти, который принимает законы. Но раз она известный человек, то на нее падает часть ответственности элиты нашей страны за то, что они не могут решить проблему своего народа», — объяснил психолог.