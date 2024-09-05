Надежда Ермакова из «Дома-2» рассказала о здоровье после обморока: «Пережили жесть»

Надежда Ермакова призналась, что последние несколько дней дались ей очень тяжело . Три дня назад она упала в обморок прямо посреди оживленной улицы в Москве. В разговоре с Teleprogramma.org звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, что ей сначала неправильно поставили диагноз. Именно поэтому у нее появились серьезные осложнения.

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«Похоже, я на ногах перенесла ангину. А так как изначально поставили неверный диагноз, думали, что отек Квинке у меня в Казани случился. И я его перенесла на ногах, обколотая гормонами. И у меня случился три дня назад обморок.