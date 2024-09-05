Надежда Ермакова из «Дома-2» рассказала о здоровье после обморока: «Пережили жесть»
Надежда Ермакова. Фото: соцсети Надежды Ермаковой
Экс-участница реалити «Дом-2» Надежда Ермакова пережила жуткие часы.
Надежда Ермакова призналась, что последние несколько дней дались ей очень тяжело. Три дня назад она упала в обморок прямо посреди оживленной улицы в Москве. В разговоре с Teleprogramma.org звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, что ей сначала неправильно поставили диагноз. Именно поэтому у нее появились серьезные осложнения.
«Похоже, я на ногах перенесла ангину. А так как изначально поставили неверный диагноз, думали, что отек Квинке у меня в Казани случился. И я его перенесла на ногах, обколотая гормонами. И у меня случился три дня назад обморок.
Видимо, у меня произошла спайка сосудов, как мне объяснили. Сегодня ночью скорую вызывали, была температура 40,3 °С. Пережили жесть. Но сейчас все позади, вкололи антибиотик. Выяснилось, что у меня ангина в остаточном явлении, я ее перенесла на ногах дней десять назад. И обморок, видимо, это был момент рецидива, когда скачок температуры», — сообщила Teleprogramma.org Надежда Ермакова.