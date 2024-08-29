Глеб Жемчугов – про свою жизнь на «Доме-2»: «Не стыдно»

вслед за Глеб Жемчугов признался, что ему не стыдно за свои поступки на «Доме-2». Надеждой Ермаковой
Напомним, участница шоу не скрыла, что в молодости
, в том числе «в периметре», но отказываться от своих поступков она не собирается. Кроме того, она была молодой, а молодость многое прощает. немало начудила
Экс-бойфренд
солидарен с ней в этом мнении. Журналист сайта Надежды Ермаковой поинтересовался у него, были ли во время его нахождения на проекте моменты, которых бы он стыдился, и Teleprogramma.org «Да, наверное, не стыдно». он четко ответил:
пояснил, что вместо чувства стыда, в его душе сохранилось ощущение благодарности к тому, что произошло, даже самому плохому. Глеб Жемчугов
«Потому что в зрелом возрасте набитые шишки не дают забыть, насколько чреваты бывают неверные шаги. Они направляют нас в правильное русло, формируют такими, какие мы есть», - пояснил шоумен.
Отметим, что
до сих пор тепло общается с Глеб Жемчугов . Мало того, бывшие влюбленные Надеждой Ермаковой и периодически видятся в Москве в сопровождении своих вторых половинок. дружат семьями
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