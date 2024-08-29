Глеб Жемчугов – про свою жизнь на «Доме-2»: «Не стыдно»

Глеб Жемчугов вслед за Надеждой Ермаковой признался, что ему не стыдно за свои поступки на «Доме-2».

Напомним, участница шоу не скрыла, что в молодости немало начудила , в том числе «в периметре», но отказываться от своих поступков она не собирается. Кроме того, она была молодой, а молодость многое прощает.

Экс-бойфренд Надежды Ермаковой солидарен с ней в этом мнении. Журналист сайта Teleprogramma.org поинтересовался у него, были ли во время его нахождения на проекте моменты, которых бы он стыдился, и он четко ответил: «Да, наверное, не стыдно».

Глеб Жемчугов пояснил, что вместо чувства стыда, в его душе сохранилось ощущение благодарности к тому, что произошло, даже самому плохому.

«Потому что в зрелом возрасте набитые шишки не дают забыть, насколько чреваты бывают неверные шаги. Они направляют нас в правильное русло, формируют такими, какие мы есть», - пояснил шоумен.

Отметим, что Глеб Жемчугов до сих пор тепло общается с Надеждой Ермаковой . Мало того, бывшие влюбленные дружат семьями и периодически видятся в Москве в сопровождении своих вторых половинок.