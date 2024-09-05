Чепурченко после потери зуба в «Выжить в Дубае» признался: «Вопрос с зубами стоит всю жизнь»

Вячеслав Чепурченко признался журналисту Teleprogramma.org , что потерял зуб во время аппетитного поедания курочки в 12-й серии шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ не случайно.

«На самом деле у меня вопрос зубами стоит всю жизнь. Я в детстве не самым лучшим образом следил за их здоровьем и теперь пожинаю плоды. Но я получил хороший урок. Будучи отцом, я сейчас очень акцентированно слежу за тем, чтобы мои дети чистили зубы утром и вечером, не открывали бутылки зубами и не делали прочих вещей, которые травмируют эмаль», — рассказал Вячеслав Чепурченко .

Отметим, что ранее в программе, во время обсуждения участниками проекта вопроса, куда они хотят потратить выигрыш, Вячеслав Чепурченко сказал, что планирует направить его именно на лечение зубов. Впрочем, позже артист сказал нашему корреспонденту, что тогда он просто отшутился. На самом деле ему бы хотелось сделать дома классный ремонт и отдохнуть с семьей .