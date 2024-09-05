Психолог Короткова увидела скрытый посыл в небрежном образе Харламова в школе дочери

Дочь шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус — Настя — перешла уже в пятый класс. Для любого ребенка начало учебного года, конечно, волнительное и важное событие. Однако Гарик Харламов посчитал, что этот день не очень важен, поэтому нарядился в школу как на пикник.

В Сети Гарика Харламова осудили за то, что в школу к своему ребенку он явился в спортивных шортах и футболке. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Лариса Короткова отчасти согласилась с мнением аудитории. Эксперт объяснила, что за странным образом Гарика Харламова может скрываться несколько причин.

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