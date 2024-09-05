Психолог Короткова увидела скрытый посыл в небрежном образе Харламова в школе дочери
Гарик Харламов с дочерью Настей. Фото: соцсети Кристины Асмус
Шоумен Гарик Харламов наплевал на свой внешний вид в знаковый для дочери день.
Дочь шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус — Настя — перешла уже в пятый класс. Для любого ребенка начало учебного года, конечно, волнительное и важное событие. Однако Гарик Харламов посчитал, что этот день не очень важен, поэтому нарядился в школу как на пикник.
«В каждом социуме есть свои гласные и негласные правила, есть корпоративные правила. Безусловно, 1 сентября — это праздник детей и их родителей. Это великое событие для всей семьи. И понятно, что к этому событию готовятся очень тщательно. Что касается Гарика Харламова — возможно, это вызов социуму или он решил сделать акцент на дочери. А может, совсем простая история — просто не заморачивается человек по жизни, лишь бы было удобно», — пояснила Лариса Короткова.