Басков не общается с сыном по одной причине: «Хочет, но не дают»

Николай Басков хоть и не подает вида, но очень переживает, что не поддерживает связь со своим единственным сыном Брониславом. Мальчика еще в младенчестве увезли в другую страну, а бывшая жена певца, Светлана Шпигель, не позволила отцу видеться с сыном.

Теперь Бронислав уже вырос, но на связь с папой так и не выходит. И причина кроется в том, что мать подростка долгие годы навязывала ему обиду на отца. Так считает таролог Алексей Гришин . В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что шанс на восстановление отношений между отцом и сыном есть.

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