Басков не общается с сыном по одной причине: «Хочет, но не дают»
Николай Басков. Фото: Global Look Press
Бронислав Шпигель живет в другой стране и вообще не видится с биологическим отцом.
Николай Басков хоть и не подает вида, но очень переживает, что не поддерживает связь со своим единственным сыном Брониславом. Мальчика еще в младенчестве увезли в другую страну, а бывшая жена певца, Светлана Шпигель, не позволила отцу видеться с сыном.
Теперь Бронислав уже вырос, но на связь с папой так и не выходит. И причина кроется в том, что мать подростка долгие годы навязывала ему обиду на отца. Так считает таролог Алексей Гришин. В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что шанс на восстановление отношений между отцом и сыном есть.
«Басков в глубине переживает, что у него нет контакта с сыном. Сын, может быть, и хочет общаться, но там вторая сторона не дает этого сделать. Там Брониславу доказывают, что лучше не надо. Да, Басков переживает, скучает, общаться хочет, но не дают. Сыну внушили, что отец — нерукопожатная личность, ему навязали обиду на отца. Но мальчик повзрослеет, и он будет по собственной инициативе общаться с папой. Они восстановят контакт, но позже», — пояснил экстрасенс.