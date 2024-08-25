Басков рассказал, как ему звонили мошенники и требовали 10 млн рублей: «Я перезвонил, куда нужно»
Николай Басков. Фото: Global Look Press
Певец Николай Басков оказался твердым орешком для злоумышленников.
Известный музыкант и телеведущий Николай Басков рассказал, как его буквально на днях пытались обмануть мошенники. Они позвонили певцу, представившись людьми из Кремля, и сказали, что его срочно ищет замруководителя АП Дмитрий Козак.
Николай Басков рассказал, что звонивший дал ему номер телефона, по которому ему якобы ответит сам Козак. Действительно, голосом высокопоставленного чиновника у Николая Баскова попросили перевести без малого десять миллионов рублей якобы в помощь жителям Курска.
Николай Басков с недоверием отреагировал на эту просьбу. И решил сам все перепроверить.