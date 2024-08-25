Басков рассказал, как ему звонили мошенники и требовали 10 млн рублей: «Я перезвонил, куда нужно»

Известный музыкант и телеведущий Николай Басков рассказал, как его буквально на днях пытались обмануть мошенники. Они позвонили певцу, представившись людьми из Кремля, и сказали, что его срочно ищет замруководителя АП Дмитрий Козак.

Николай Басков рассказал, что звонивший дал ему номер телефона, по которому ему якобы ответит сам Козак. Действительно, голосом высокопоставленного чиновника у Николая Баскова попросили перевести без малого десять миллионов рублей якобы в помощь жителям Курска.

Николай Басков с недоверием отреагировал на эту просьбу. И решил сам все перепроверить.

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«Я перезвонил, куда нужно, — поделился Николай Басков .

Музыкант выяснил, что Дмитрий Козак не просил его переводить деньги. Писать заявление на мошенников Николай Басков не стал. Но номер, с которого ему звонили, передал в соответствующие службы.