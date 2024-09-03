Почему Светлана Бондарчук не стала менять фамилию бывшего мужа: «Дело не в славе»
Светлана и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press
Экс-модель не сменила фамилию не потому, что тоскует по бывшему мужу.
В Сети вокруг имени Светланы Бондарчук разгорелся жаркий спор. Некоторые комментаторы отметили, что экс-модель не сменила фамилию бывшего мужа Федора Бондарчука только из-за того, что тоскует по нему или пытается удержать свою популярность с помощью принадлежности к известной династии.
Однако психолог Ирина Коробченко уверена, что Светлана Бондарчук не сменила фамилию не потому, что имеет какие-то притязания на славу знаменитого семейства. Журналистка сумела построить блестящую карьеру и до замужества.
«Что касается смены фамилии — это ее право. Она прожила с этим мужчиной много лет, она мать его детей. Она всегда будет иметь отношение к семье Бондарчук. Светлана сама очень талантливый человек, и связывать ее славу с известной фамилией, не имеет смысла. Она не актриса, она журналист, она модель, она ведет свою деятельность, которая не связана с семьей Бондарчуков», — пояснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.