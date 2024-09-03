Почему Светлана Бондарчук не стала менять фамилию бывшего мужа: «Дело не в славе»

В Сети вокруг имени Светланы Бондарчук разгорелся жаркий спор. Некоторые комментаторы отметили , что экс-модель не сменила фамилию бывшего мужа Федора Бондарчука только из-за того, что тоскует по нему или пытается удержать свою популярность с помощью принадлежности к известной династии.

Однако психолог Ирина Коробченко уверена, что Светлана Бондарчук не сменила фамилию не потому, что имеет какие-то притязания на славу знаменитого семейства. Журналистка сумела построить блестящую карьеру и до замужества.

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