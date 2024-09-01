«Имеет место быть ринопластика, это 100%»: на какую операцию решилась Лиза Арзамасова, родившая двоих детей от Ильи Авербуха

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«У нее имеет место быть ринопластика, это 100% не косметология. По поводу губ, не могу сказать. Возможно, есть увлажнение, но совсем чуть-чуть. И конечно, заметно, что с качеством кожи она работает. Тут и биоревитализация (это витаминные инъекции для кожи, применяемые в инъекционной косметологии), и коллаген скорее всего.
Хорошее состояние кожи, во много раз лучше, чем было раньше. А по поводу носа, точно была ринопластика. По овалу лица — скулы стали больше контурировать, потому что она похудела. Филлеров в скулах, я не вижу. Я думаю, что скулы тут свои. Объемное моделирование ей не делали», - говорит Лидия Гаевская.