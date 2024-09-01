«Имеет место быть ринопластика, это 100%»: на какую операцию решилась Лиза Арзамасова, родившая двоих детей от Ильи Авербуха

Врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории Лидия Гаевская в беседе с сайтом Teleprogramma.org рассказала, какие пластические операции делала Лиза Арзамасова . Эксперт считает, что звезда ситкома «Папины дочки» не злоупотребляет филлерами. Единственное, что могла сделать Елизавета — так это ринопластика.

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