«Наклоняет голову к ней, крепко прижимая к себе»: что на самом деле получила Галина Юдашкина от Петра Максакова — стал для нее мужем

Профайлер Илья Анищенко в беседе с сайтом Teleprogramma.org дал понять, что Галина Юдашкина не ошиблась в выборе мужа, когда согласилась соединить вою судьбу с Петром Максаковым. От этого союза она только выиграла, получив заботливого и любящего мужа. Это заметно по тому, как пара ведет себя на публике. Петр старается защитить любимую, держа ее в поле зрения.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .