«Наклоняет голову к ней, крепко прижимая к себе»: что на самом деле получила Галина Юдашкина от Петра Максакова — стал для нее мужем

Профайлер
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«Действительно, первое на что обращаем внимание, это искренние, расслабленные, широкие улыбки. И отсутствие напряженности. То есть им хорошо находиться друг рядом с другом. На первом фото видно, что они впускают друг друга в интимную зону, обнимаются, касаются друг друга.
На втором снимке, Галина прижимается к Петру. Тут есть доверие. Это заметно по соприкосновениям бедер, их тела развернуты друг к другу под 45 градусов. Эти люди идут в одном жизненном направлении. Она наклоняет голову в его сторону, не боится класть руку на плечо, опираясь на любимого. Он наклоняет голову к ней, крепко прижимая к себе. Тут гармоничные, целостные отношения. Хорошая крепкая семья», - говорит профайлер Илья Анищенко.
Петр Максаков стал для Галины Юдашкиной опорой. Фото: соцсети
Галина Юдашкина может похвастаться идеальными супружескими отношениями. Фото: соцсети