«Наклоняет голову к ней, крепко прижимая к себе»: что на самом деле получила Галина Юдашкина от Петра Максакова — стал для нее мужем

Галина Юдашкина и Петр Максаков. Фото: Global Look Press

Галина Юдашкина не ошиблась, выйдя замуж за Петра Максакова.

Профайлер Илья Анищенко в беседе с сайтом Teleprogramma.org дал понять, что Галина Юдашкина не ошиблась в выборе мужа, когда согласилась соединить вою судьбу с Петром Максаковым. От этого союза она только выиграла, получив заботливого и любящего мужа. Это заметно по тому, как пара ведет себя на публике. Петр старается защитить любимую, держа ее в поле зрения.

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«Действительно, первое на что обращаем внимание, это искренние, расслабленные, широкие улыбки. И отсутствие напряженности. То есть им хорошо находиться друг рядом с другом. На первом фото видно, что они впускают друг друга в интимную зону, обнимаются, касаются друг друга.

На втором снимке, Галина прижимается к Петру. Тут есть доверие. Это заметно по соприкосновениям бедер, их тела развернуты друг к другу под 45 градусов. Эти люди идут в одном жизненном направлении. Она наклоняет голову в его сторону, не боится класть руку на плечо, опираясь на любимого. Он наклоняет голову к ней, крепко прижимая к себе. Тут гармоничные, целостные отношения. Хорошая крепкая семья», - говорит профайлер Илья Анищенко.

Петр Максаков стал для Галины Юдашкиной опорой. Фото: соцсети

Галина Юдашкина может похвастаться идеальными супружескими отношениями. Фото: соцсети

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