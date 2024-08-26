«Три малодушных мужика!»: Ермакова схватилась за голову, увидев как Торнике, Чепурченко и Стоун ведут себя в «Выжить в Дубае»

Надежда Ермакова некогда была участницей проекта «Дом-2», а потом кастинг-директором и креативным редактором реалити. Теперь звезда шоу с интересом наблюдает за проектом ТНТ «Выжить в Дубае». Она уверена, что представители народной команды выглядят намного выигрышнее знаменитостей.

«Впервые за три сезона состав звездной команды — провальный. Ни одному из них не сопереживаешь и не хочешь, чтобы он получил 10 миллионов. Стоун, Торнике, Чепурченко — просто три малодушных мужика, каждый из них боится сказать друг другу в лицо то, что они реально думают. Хочется разбрызгать освежитель воздуха, потому что, ребята, ну так смердеть это, конечно, трэш!» — высказалась Надежда Ермакова Teleprogramma.org .

Собеседница издания заметила, что такие люди были и в «Доме-2» тоже.

«Они встречаются везде, и это очень печально, потому что это негибкие, малодушные люди, в них нет хороших качеств. В звездах шоу «Выжить в Дубае» напрочь отсутствуют сопереживание, эмпатия. На их фоне народная команда смотрится достойнее», — прокомментировала Надежда.