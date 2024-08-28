Галянт — за кадром «Выжить в Дубае»: «На Чепурченко не держу обиду»

Напомним, 37-летний актер сам пожелал пойти на малые испытания с 19-летней студенткой, и ребята прислушались к его мнению, проголосовав за Анну.
«Я не держу обиду ни на кого из проекта, в том числе, на Славу Чепурченко. Все показали себя такими, какие они есть. И все мы разные: кто-то разделяет жизнь и игру, а кто-то, вроде меня, выбирает путь быть в игре и жизни одним и тем же человеком. Я пришла победить, а не улыбаться всем.
Наш путь с Вячеславом в какой-то степени схож. Он пришел мстить звездам, так как считает, что его слили. Меня сливали не один раз, но он решил мстить и мне. Слава выбрал в соперники меня, а не Тора, и сказал очень интересную фразу: «Я знаю, как Тор хочет победить». Я считаю, что каждый человек из народной команды не то, что хочет, он нуждается в этой победе и в выигрыше 10 миллионов рублей. Слава же почему-то подумал, что я, видимо, недостаточно хочу, хотя я уже отстояла свое место на проекте два раза, и мой путь был куда сложнее, чем у многих.
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