Младшая дочь Александра Михайлова вышла замуж

Дочь Александра Михайлова — настоящая русская красавица. Мирослава хороша собой, у нее длинные волосы цвета льна. На свадьбе Мирослава предстала в белом платье в русском стиле, ее шею украшали нитки жемчуга. Торт, которым угощали гостей, был стилизован под гжельскую роспись.

На торжество молодожены пригласили только самых близких. На свадьбе погуляли тридцать пять человек.