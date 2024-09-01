Младшая дочь Александра Михайлова вышла замуж

79-летний актер Александр Михайлов погулял на свадьбе своей младшей дочери, 22-летней Мирославы. Наследница Александра Михайлова вышла замуж за своего однокурсника Анатолия Черникова.
Новоиспеченные супруги учатся вместе на факультете актерского мастерства во ВГИКе. Прекрасное событие в их жизни случилось 22 августа.
«22.08.24. Теперь я официально могу называть тебя мужем. Как же я всем благодарна и люблю вас, друзья и близкие», — написала в своем микроблоге Мирослава Михайлова.
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Дочь Александра Михайлова Мирослава с мужем Анатолием Черниковым. Фото: соцсети Мирославы Михайловой
Дочь Александра Михайлова — настоящая русская красавица. Мирослава хороша собой, у нее длинные волосы цвета льна. На свадьбе Мирослава предстала в белом платье в русском стиле, ее шею украшали нитки жемчуга. Торт, которым угощали гостей, был стилизован под гжельскую роспись.
На торжество молодожены пригласили только самых близких. На свадьбе погуляли тридцать пять человек.
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