Лерчек рассекретила прозвище, которое ей дала первая учительница: «Потому что я плакала»

Блогер Лерчек в преддверии нового учебного года вспомнила, какое прозвище ей дала первая учительница. В разговоре с Teleprogramma.org Валерия Чекалина рассказала, что никогда не забудет своего первого преподавателя.

И несмотря на то, что в 1 классе будущего инфлюенсера могла расстроить любая мелочь — даже четверка, Лерчек с благодарностью вспоминает о школе в Тольятти и о доброй учительнице.

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«Детство — это время, когда каждый из нас встречает своих первых учителей, которые оставляют неизгладимый след в нашей памяти. Я до сих пор помню свою первую учительницу Надежду Андреевну из 10-й школы города Тольятти. Она называла меня «лягушкой-квакушкой», потому что я плакала, если получала пять с минусом или когда меня не посадили на первую парту, а я очень хотела. Несмотря на все мои слезы, я ей безгранично благодарна за все. Отдельное спасибо хочу сказать Ольге Владимировне, и, конечно же, моей учительнице начальных классов», — поделилась блогер.

Самым ярким воспоминанием о школе поделилась и певица LUYDMI. Она рассказала, что больше всего ее завораживало приготовление булочек в школьной столовой.