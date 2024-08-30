Лерчек рассекретила прозвище, которое ей дала первая учительница: «Потому что я плакала»
Валерия Чекалина. Фото: личный архив
Валерия Чекалина поделилась воспоминаниями о школе.
Блогер Лерчек в преддверии нового учебного года вспомнила, какое прозвище ей дала первая учительница. В разговоре с Teleprogramma.orgВалерия Чекалина рассказала, что никогда не забудет своего первого преподавателя.
И несмотря на то, что в 1 классе будущего инфлюенсера могла расстроить любая мелочь — даже четверка, Лерчек с благодарностью вспоминает о школе в Тольятти и о доброй учительнице.
«Детство — это время, когда каждый из нас встречает своих первых учителей, которые оставляют неизгладимый след в нашей памяти. Я до сих пор помню свою первую учительницу Надежду Андреевну из 10-й школы города Тольятти.
Она называла меня «лягушкой-квакушкой», потому что я плакала, если получала пять с минусом или когда меня не посадили на первую парту, а я очень хотела. Несмотря на все мои слезы, я ей безгранично благодарна за все. Отдельное спасибо хочу сказать Ольге Владимировне, и, конечно же, моей учительнице начальных классов», — поделилась блогер.
Самым ярким воспоминанием о школе поделилась и певица LUYDMI. Она рассказала, что больше всего ее завораживало приготовление булочек в школьной столовой.
«Мы жили в небольшом городе, в котором не было работы, и моя мама устроилась в школьную столовую. Она готовила самые вкусные булочки, а я приходила к ней на работу после школы и следила за процессом. Наверное, там зародилась моя любовь к общепиту. Моя любимая первая учительница Костенкова Ольга Валерьевна, она очень к нам трогательно относилась и всегда шикарно выглядела. Кстати, она и по сей день так выглядит!» — рассказала артистка.