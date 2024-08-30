Никас Сафронов успокоил поклонников Орнеллы Мути: «Чемодан нашли!»

Никас Сафронов успокоил поклонников Орнеллы Мути, которые переживали за ее потерянный в Турции багаж с ценными вещами.

«Чемодан нашли, все в порядке!» — заверил он корреспондента Teleprogramma.org .

По словам художника, на выставку которого специально прилетела в Санкт-Петербург итальянская звезда, никаких особых проблем с поиском вещей Орнеллы Мути в аэропорту Стамбула не было. Единственный неприятный момент — из-за этого затянулось ее заселение в гостиницу.

По словам Никаса Сафронова, с Орнеллой Мути они дружат уже около 25-30 лет. Актриса приезжала к нему на празднование дня рождения и Нового года, поэтому не смогла пропустить и его выставку в Северной столице «Большая любовь к Петербургу», которая откроется 31 августа в Инженерном доме Петропавловской крепости.