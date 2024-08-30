Сын Никаса Сафронова рассказал, как будет спасен чемодан Орнеллы Мути: «Экспроприируем из Турции обратно»

Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург специально, чтобы посетить выставку Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу». Звезде пришлось провести в полете 12 часов и добираться с пересадкой в Стамбуле.

Эта пересадка и стала для европейской звезды роковой. Где-то на территории бывшей Османской империи потерялся ее чемодан с ценными вещами, вроде подаренных Джорджо Армани платьями, сумкой Valentino, платка Chanel, в котором еще юная актриса познакомилась с Сальвадором Дали.

Однако переживать за звезду не стоит. Как рассказал сайту Teleprogramma.org сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, багаж Орнеллы Мути скоро вернут.

«Действительно, у нее потерялся чемодан, но мы его из Турции экспроприируем обратно, вернем в ближайшее время. И она сможет насладиться уникальными объектами своего гардероба», — прокомментировала наследник Никаса Сафронова.