Лоза — об уходе Аллегровой со сцены: «Отряд не заметит потери бойца»
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Певица в кулуарах заявила о том, что планирует завершить карьеру.
Юрий Лоза не верит в то, что Ирина Аллегрова уйдет со сцены. По его мнению, она просто набивает себе цену и использует такой пиар-ход. Исполнительница хита «Императрица» в кулуарах фестиваля «Новая волна» заявила, что готова завершить творческую карьеру. Но Лоза напомнил, что так же «уходила» и Алла Пугачева.
Примадонна бессчетное количество раз заявляла о завершении карьеры, но все равно возвращалась на сцену. При этом в разговоре с Teleprogramma.org артист отметил, что даже если Ирина Аллегрова уйдет со сцены, то этого никто не заметит, а ее просто заменят молодые исполнители.
«Сколько раз об уходе объявляла Алла Борисовна Пугачева? Что мешает Аллегровой повторить ее номер для того, чтобы поднять интерес к себе. Все артисты нуждаются в том, чтобы о них говорили. Какие поводы могут быть у Аллегровой, чтобы напомнить о себе? Песен нет, ее не продают. Песни отдают более молодым. Отряд не заметит потери бойца», — объяснил Юрий Лоза.