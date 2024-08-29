Лоза — об уходе Аллегровой со сцены: «Отряд не заметит потери бойца»

Юрий Лоза не верит в то, что Ирина Аллегрова уйдет со сцены. По его мнению, она просто набивает себе цену и использует такой пиар-ход. Исполнительница хита «Императрица» в кулуарах фестиваля «Новая волна» заявила, что готова завершить творческую карьеру . Но Лоза напомнил, что так же «уходила» и Алла Пугачева .

Примадонна бессчетное количество раз заявляла о завершении карьеры, но все равно возвращалась на сцену. При этом в разговоре с Teleprogramma.org артист отметил, что даже если Ирина Аллегрова уйдет со сцены, то этого никто не заметит, а ее просто заменят молодые исполнители.

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