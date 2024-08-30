Кинокритик Шнейдеров — о судьбе Машковой в США: «Ей надо избавиться от русского акцента»

Мария Машкова заявила, что способна покорить Голливуд. Ведь она может играть и француженок, и англичанок, и других иностранок. Однако кинокритик Давид Шнейдеров не уверен, что дочери Владимира Машкова удастся так просто построить карьеру в Фабрике грез.

В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что русский акцент сильно помешает актрисе пробиться. И даже если Мария Машкова сможет избавиться от него, в очереди в голливудские фильмы много других актеров из разных стран. Поэтому актрисе придется очень сильно постараться, а также найти хорошего агента.

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