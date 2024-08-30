Кинокритик Шнейдеров — о судьбе Машковой в США: «Ей надо избавиться от русского акцента»
Мария Машкова. Фото: Global Look Press
Дочь Владимира Машкова уверена, что может обойти по таланту даже голливудских звезд.
Мария Машкова заявила, что способна покорить Голливуд. Ведь она может играть и француженок, и англичанок, и других иностранок. Однако кинокритик Давид Шнейдеров не уверен, что дочери Владимира Машкова удастся так просто построить карьеру в Фабрике грез.
В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что русский акцент сильно помешает актрисе пробиться. И даже если Мария Машкова сможет избавиться от него, в очереди в голливудские фильмы много других актеров из разных стран. Поэтому актрисе придется очень сильно постараться, а также найти хорошего агента.
«Прежде всего надо исходить из реальности. В Америке нужны американские актеры. В Америке не нужны ни русские актеры, ни немецкие, ни французские. Жан Рено играет тупых французов. Кристоф Вальц играет исключительно немцев.
Русские играют русских мафиози и проституток. Самое главное препятствие для иностранных актеров — это акцент. Добьется ли Мария Машкова успеха, зависит от того, к какому актерскому агентству ей удастся прикрепиться, какой агент будет с ней работать. Надо сказать, что папа Марии Владимировны Машковой от русского акцента не избавился. Я желаю Маше, чтобы она попала в хорошее актерское агентство. А если нет, то ей предстоит играть русских проституток и алкоголичек», — высказался кинокритик.