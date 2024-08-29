Елена Воробей призналась, что нашла для дочки лучшего хирурга: «Впереди ждало очень скорое выпадение зубов»

Первые дни дочка юмористки испытывала боль. Мама очень за нее переживала. Однако теперь девушку ждет реабилитация. В беседе с
«Софья идет на поправку. Впереди только уверенность в том, что объем проделанной операции, что принятые решения Софьей и мной, что это правильные решения, потому что работу выполняли профессионалы высочайшего уровня. Это лучший челюстно-лицевой хирург.
У него потрясающий результат. Это не красоты ради, а для здоровья мы делали, потому что с такой симптоматикой впереди, ждал к сожалению, очень скорое выпадение зубов и угроза раннего инфаркта. Операция дорогая, но мы знали к кому обращаемся и уверены в том, что впереди новое качество жизни», – поделилась Воробей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: