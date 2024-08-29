Елена Воробей призналась, что нашла для дочки лучшего хирурга: «Впереди ждало очень скорое выпадение зубов»

Елена Воробей уже давно выступает на сцене. Она несколько раз состояла в браке. У артистки есть дочка София Игоревна Лебенбау, которая родилась недоношенной в 2003 году. Несмотря на свою занятость, юмористка не перестает о ней заботиться. Недавно она сообщила, что наследница перенесла операцию на лице. Воробей держала ее за руку в палате, когда София приходила в себя. Оказалось, что ей пришлось сделать операцию на челюсти.

Первые дни дочка юмористки испытывала боль. Мама очень за нее переживала. Однако теперь девушку ждет реабилитация. В беседе с Teleprogramma.org артистка рассказала, что операция была дорогой, так как они обратились к лучшему специалисту.

«Софья идет на поправку. Впереди только уверенность в том, что объем проделанной операции, что принятые решения Софьей и мной, что это правильные решения, потому что работу выполняли профессионалы высочайшего уровня. Это лучший челюстно-лицевой хирург. У него потрясающий результат. Это не красоты ради, а для здоровья мы делали, потому что с такой симптоматикой впереди, ждал к сожалению, очень скорое выпадение зубов и угроза раннего инфаркта. Операция дорогая, но мы знали к кому обращаемся и уверены в том, что впереди новое качество жизни», – поделилась Воробей.