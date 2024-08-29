Какая религия у Ляйсан Утяшевой?

Ляйсан Утяшева с каждым годом становится не только популярнее, раскрывая все новые и новые профессиональные таланты, но и красивее, интереснее, стильнее.

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что этому во многом помогает генетика телеведущей и гимнастки. В одном из интервью Ляйсан Утяшева рассказывала, что в ней течет не только башкирская кровь, но и татарская, а также русская и польская.

«У Ляйсан Утяшевой великолепная татарская генетика , у них у всех лицо лет до 45–50 молодо выглядит», - сказал про нее пластический хирург.

Он категорически опроверг мнение о том, что звезда делала себе пластику, пока ей это просто не нужно!

К слову, несмотря на наличие татарской и башкирской крови, Ляйсан Утяшева православная. Как писала газета «Родной город» ведущая шоу «Выжить в Дубае» приняла его некоторое врем назад, хотя ранее была мусульманкой.