Варум впервые за долгое время вышла в свет, но потерпела модное фиаско: «Скучно и пресно»
Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
Супруга Леонида Агутина не стала «заморачиваться».
Анжелика Варум так редко появляется на светских и публичных мероприятиях, что каждый ее выход — целое событие. Однако ее появление на фестивале «Новая волна» не только произвело фурор, но и стало поводом для пересудов.
По мнению пользователей Сети, для выступления жена Леонида Агутина выбрала слишком скромный и даже безвкусный наряд. И стилист Дарья Правич с мнением зрителей отчасти согласилась. В разговоре с Teleprogramma.org имиджмейкер объяснила, что образ Анжелики Варум больше подошел бы для камерного вечера, а не для большого события.
«Только ленивый не осудил образ певицы, назвав его «скучным» и «пресным». Отчасти я согласна. Все же от выступления такого уровня ждешь если не мирового шоу, то хотя бы просто яркого зрелища. Но Анжелика не стала заморачиваться, выбрав зауженные брюки из плотного атласа и полупрозрачную, расшитую блестками, блузку. Звучит красиво, сидит хорошо, но в сочетании с микрофоном отсылает к караоке и вечеру пятницы.
У Варум прекрасная фигура, очень изящная и стройная, на ней отлично бы смотрелось платье в пол в актуальном сегодня минималистичном исполнении из нарядной ткани. Поменьше деталей, побольше вертикали, усиленной каблуками и, например, разрезом. Дополнить образ гладкой прической и наслаждаться вниманием публики!» — высказалась эксперт.