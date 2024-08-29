Варум впервые за долгое время вышла в свет, но потерпела модное фиаско: «Скучно и пресно»

Анжелика Варум так редко появляется на светских и публичных мероприятиях, что каждый ее выход — целое событие. Однако ее появление на фестивале «Новая волна» не только произвело фурор, но и стало поводом для пересудов.

По мнению пользователей Сети, для выступления жена Леонида Агутина выбрала слишком скромный и даже безвкусный наряд. И стилист Дарья Правич с мнением зрителей отчасти согласилась. В разговоре с Teleprogramma.org имиджмейкер объяснила, что образ Анжелики Варум больше подошел бы для камерного вечера, а не для большого события.

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