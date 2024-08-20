Филипп Киркоров пустил в свой особняк современных художников, чьи работы купил

Филипп Киркоров уже давно стал не только модником, но и одним из почитателей искусства. В его особняке есть несколько комнат, которые отведены под его гардероб. Также во всех его домах есть предметы искусства. Ему не только дарят разные уникальные вещи, но и картины. Оказалось, что он сотрудничает с арт-дилером Юрием Омельченко, который собрал дорогую коллекцию картин и статуэток для Тимати. Также его услугами пользовалась Анастасия Решетова.

На этот раз Киркоров пустил домой Юрия, а также несколько художников, чьи работы висят у него в особняке. Он проявил себя очень гостеприимно.