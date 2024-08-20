Филипп Киркоров пустил в свой особняк современных художников, чьи работы купил
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров сотрудничает с арт-дилером, который находил картины для Тимати и Анастасии Решетовой.
Филипп Киркоров уже давно стал не только модником, но и одним из почитателей искусства. В его особняке есть несколько комнат, которые отведены под его гардероб. Также во всех его домах есть предметы искусства. Ему не только дарят разные уникальные вещи, но и картины. Оказалось, что он сотрудничает с арт-дилером Юрием Омельченко, который собрал дорогую коллекцию картин и статуэток для Тимати. Также его услугами пользовалась Анастасия Решетова.
На этот раз Киркоров пустил домой Юрия, а также несколько художников, чьи работы висят у него в особняке. Он проявил себя очень гостеприимно.
«В течение всего дня к королю эстрады приезжали художники из разных городов нашей страны, чьи работы и арт-объекты попали в личную коллекцию Филиппа», – отметил арт-дилер.
По словам друга Киркорова, он создал проект «ARTпатруль», который ему позволил объединить отечественный шоу-бизнес с русским искусством. Он отметил, что это очень помогает художникам.
«Филипп Киркоров стал большим почитателем современного искусства. Своим примером он показывает большому количеству людей, что к творческим людям надо относиться с трепетом и уважением. А искусство должно стоить. При этом Филипп Бедросович абсолютно каждого автора поддерживает медийно и одаривает личным вниманием», – добавил Юрий.