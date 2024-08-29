Почему Бузова пошла в школу в 5 лет и успешно ее закончила? Не каждый человек так сможет

Ольга Бузова рассказала Teleprogramma.org , что пошла в школу в пять лет. Сначала знания ей давались нелегко, однако постепенно звезда вошла в учебный процесс и даже смогла закончить школу с красным дипломом.

Клинический психолог Родион Барабанов , обсуждая способности Ольга Бузовой с нашим корреспондентом, заметил, что опережающее развитие не всегда благоприятно для развития личности, однако знаменитость смогла преодолеть трудности. Не исключено, что именно они закалили характер певицы и сделали из нее успешного и сильного человека.

«Пример опережающего развития должен быть соотнесен с реалиями и социальными условиями, в которых растет ребенок. Поэтому не всегда стремление родителей дать больше, чем ребенок может впитать – это хорошо. А Ольге, скорее всего, повезло, так как она все-таки родилась и выросла в крупном населенном пункте – в Санкт-Петербурге. У нее были возможности для того, чтобы впитывать в себя необходимую для ее возраста информацию и раньше пойти в школу. Дети часто сталкиваются с проблемами, когда развиваются акселеративно, раньше времени начинают обучение. Превозмогание подобных проблем может действительно являться двигателем для них», - прокомментировал специально для издания клинический психолог.