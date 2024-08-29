Почему Бузова пошла в школу в 5 лет и успешно ее закончила? Не каждый человек так сможет

Клинический психолог
«Пример опережающего развития должен быть соотнесен с реалиями и социальными условиями, в которых растет ребенок. Поэтому не всегда стремление родителей дать больше, чем ребенок может впитать – это хорошо. А Ольге, скорее всего, повезло, так как она все-таки родилась и выросла в крупном населенном пункте – в Санкт-Петербурге. У нее были возможности для того, чтобы впитывать в себя необходимую для ее возраста информацию и раньше пойти в школу.
Дети часто сталкиваются с проблемами, когда развиваются акселеративно, раньше времени начинают обучение. Превозмогание подобных проблем может действительно являться двигателем для них», - прокомментировал специально для издания клинический психолог.
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