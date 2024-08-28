Беременная Мария Погребняк — о воспитании сыновей: «Они будущие кормильцы семей»

Блогер Мария Погребняк воспитывает троих сыновей и ждет сейчас четвертого ребенка.

Благодаря ее упорному труду, старший сын Артем сумел поступить в этом году в МГУ. По признанию Марии Погребняк, она старается привить и своим младшим сыновьям Павлу и Алексею правильные ориентиры.

По словам Марии Погребняк, ее средний и младший сыновья стараются брать пример с Артема. Они знают , что для благополучной жизни им предстоит упорно трудиться. В разговоре с Teleprogramma.org бывшая жена футболиста Павла Погребняка рассказала, как дети относятся к школе, дисциплине и своему будущему.

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