Беременная Мария Погребняк — о воспитании сыновей: «Они будущие кормильцы семей»

Блогер Мария Погребняк воспитывает троих сыновей и ждет сейчас четвертого ребенка.
Благодаря ее упорному труду, старший сын Артем сумел поступить в этом году в МГУ. По признанию Марии Погребняк, она старается привить и своим младшим сыновьям Павлу и Алексею правильные ориентиры.
По словам Марии Погребняк, ее средний и младший сыновья стараются брать пример с Артема. Они знают, что для благополучной жизни им предстоит упорно трудиться. В разговоре с Teleprogramma.org бывшая жена футболиста Павла Погребняка рассказала, как дети относятся к школе, дисциплине и своему будущему.
«Вообще, этот год был для нас тяжелым, потому что у старшего были ЕГЭ, а у среднего — ОГЭ. Этот год мы плодотворно учились, трудились. Старший поступил в МГУ. Мы их никак не настраиваем, они сами понимают, что надо учиться, видели с какими трудностями сталкивался Артем. Он последние три месяца он не вылезал от репетиторов.
И средний, и младший понимают, что нужно трудиться каждый день, чтобы потом не страдать. Они мальчики умные, взрослые. Также они знают, что будущие кормильцы своих семей, и уже осознали, что деньги достаются с большим трудом», — поделилась Мария Погребняк.