Мария Погребняк упростила себе закупку школьных товаров: «Очереди нереальные»

Поэтому блогеру пришлось искать решение, как упростить подготовку двоих сыновей — Павла и Алексея — к школе. В разговоре с
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«Необходимо обновить школьную форму, ботинки, сменку, канцелярские товары. Книги им выдают. Я все заказываю в режиме онлайн. Моя подруга ездила затариваться в магазин. Очереди нереальные, столько людей, все разбросано, раскуплено. Какой-то ужас. Они потратили шесть часов, чтобы одеть только одного ребенка. Я буду спокойно все заказывать в режиме онлайн», — сообщила Погребняк.
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