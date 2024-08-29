Положение оставляет желать лучшего: Константина Меладзе преследуют неудачи
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press
Продюсер утратил былое влияние.
Дела Константина Меладзе совсем плохи. Композитор вынужден доставать из закромов свои накопления, потому что новых доходов у него нет уже несколько лет. Так считает журналист Антон Беккужев.
В разговоре с Teleprogramma.org эксперт сообщил, что финансы у продюсера сильно просели из-за того, что он перестал раскручивать новые проекты и писать свежие хиты. Теперь ему приходится учиться жить на те деньги, которые он заработал во время пика своей популярности.
«Дела у него идут несладко. Последнее время, конечно, он лишился работы и большей части заработков. Финансовое положение у него сейчас страдает. Понятно, что он человек небедный. У него есть накопления, недвижимость, ему есть на что жить. Но если мы сравниваем ситуацию, которая была раньше, доходы, которые у него были раньше — это не сравнить.
И трудно представить, на чем он зарабатывает сейчас. Раньше это было написание песен для своих артистов, для телевизионных песен, это участие Константина Меладзе как члена жюри в различных проектах. А сейчас новых песен для своих артистов он не пишет. Он живет на накопления и какие-то небольшие деньги со стримингов», — пояснил Беккужев.