Положение оставляет желать лучшего: Константина Меладзе преследуют неудачи

Дела Константина Меладзе совсем плохи. Композитор вынужден доставать из закромов свои накопления, потому что новых доходов у него нет уже несколько лет. Так считает журналист Антон Беккужев.

В разговоре с Teleprogramma.org эксперт сообщил, что финансы у продюсера сильно просели из-за того, что он перестал раскручивать новые проекты и писать свежие хиты. Теперь ему приходится учиться жить на те деньги, которые он заработал во время пика своей популярности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!