С Насти Ивлеевой требуют до 5 миллионов рублей за то, что она не смогла сняться в сериале

Настя Ивлеева вела передачи, становилась ведущей концертов и фестивалей. А в конце 2023 года блогерша устроила вечеринку, которая обернулась скандалом. Гости мероприятия были облачены в смелые наряды. В итоге до сих пор Настя сидит без работы. Ее также сняли с нескольких ролей. Теперь выяснилось, что компания Team Films требует с нее деньги. Ивлеева должна была сняться в главной роли в сериале, успела заключить договор и получить гонорар. Но потом на ее место нашли другую актрису.

Теперь кинокомпания просит вернуть аванс с процентами. По данным Телеграм-канала Shot, она должна отдать 4 699 100 рублей. Пока сама Настя никак не комментирует случившееся.

Напомним, что ранее телеведущая призналась, что хочет вернуться к работе . Она снова хочет снимать свои проекты. Однако летом артистка старалась держаться в тени.