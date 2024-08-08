Иосиф Пригожин поддержал предложение запретить артистам выступать пьяными: «Я бы лишал их профессии»

Иосиф Пригожин уже давно стал известным продюсером. Он знает, как никто, подноготную шоу-бизнеса. Его жена Валерия продолжает быть востребованной артисткой. Она редко оказывается в казусных ситуациях. Несколько лет назад певица упала на сцене. А недавно Глюкоза выступила в Красноярске и напугала людей своим поведением.

Многие заподозрили, что она была в нетрезвом состоянии. Ранее у артистки были проблемы с запрещенными веществами. Теперь в обществе активно обсуждают возможность запретить артистам выходить на публику в неадекватном состоянии.

Эту инициативу поддержал Иосиф Пригожин . Он считает, что артисты должны проявлять уважение к публике.

«Если артист не в состоянии провести концерт и находится под какими-то допингами, он не может совершать какие-то действия... Я бы их наказывал, лишал их профессии. Хочется сказать: остановитесь», — высказался муж певицы Валерии.

Он подчеркнул, что сцена предназначена для настоящих экспертов своего дела. Продюсер считает, что стоит ориентироваться на звезд советской эстрады.

«Вспомните Софию Ротару , возьмите Аллу Пугачеву. 39 градусов температура, люди выходили на сцену, пели. И что, алкоголем запивали? Совесть надо иметь», — сказал Иосиф Пригожин , пишет «Газета.Ru».