Иосиф Пригожин поддержал предложение запретить артистам выступать пьяными: «Я бы лишал их профессии»

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин считает, что молодым артистам стоит равняться на звезд советской эстрады.

Иосиф Пригожин уже давно стал известным продюсером. Он знает, как никто, подноготную шоу-бизнеса. Его жена Валерия продолжает быть востребованной артисткой. Она редко оказывается в казусных ситуациях. Несколько лет назад певица упала на сцене. А недавно Глюкоза выступила в Красноярске и напугала людей своим поведением.

Многие заподозрили, что она была в нетрезвом состоянии. Ранее у артистки были проблемы с запрещенными веществами. Теперь в обществе активно обсуждают возможность запретить артистам выходить на публику в неадекватном состоянии.

Эту инициативу поддержал Иосиф Пригожин. Он считает, что артисты должны проявлять уважение к публике.

«Если артист не в состоянии провести концерт и находится под какими-то допингами, он не может совершать какие-то действия... Я бы их наказывал, лишал их профессии. Хочется сказать: остановитесь», — высказался муж певицы Валерии.

Он подчеркнул, что сцена предназначена для настоящих экспертов своего дела. Продюсер считает, что стоит ориентироваться на звезд советской эстрады.

«Вспомните Софию Ротару, возьмите Аллу Пугачеву. 39 градусов температура, люди выходили на сцену, пели. И что, алкоголем запивали? Совесть надо иметь», — сказал Иосиф Пригожин, пишет «Газета.Ru».

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