Валерия рассказала, как Пригожин ее пытался обмануть: «Из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся»

На этот раз в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» Валерия вспомнила случай, когда поймала Иосифа на обмане. Она подумала, что все же слишком строго с ним себя ведет.
«Аромат по всей квартире. Прибегаю такая. Он слышит уже мои шаги, из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся. И странно рука сзади... А там то, что осталось... Жирный скомканный блин. Думаю, вот ведь бедный мужик страдает, надо, наверное, не до такой степени зверствовать!» — рассказала певица.
Также Пригожин порой прячет от возлюбленной фантики от конфет. Он благодарен жене, которая старается следить за ним и помогает себя держать в форме. Продюсер уверен, что в противном случае он мог бы поправиться еще сильнее. Однако Иосиф порой думает, что у Валерии маниакальная любовь к спорту.
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