Валерия рассказала, как Пригожин ее пытался обмануть: «Из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся»

Валерия в свои 56 лет следит за фигурой и может похвастаться стройностью. Она занимается спортом и следит за питанием. Певица регулярно получает много комплиментов. Многие не догадываются, что артистка давно стала бабушкой. Она часто видится с внучкой Селин. А вот Иосиф Пригожин имеет лишний вес, но старается придерживаться здорового образа жизни. Супруга пытается контролировать, чтобы продюсер не ел вредную еду и порой делает попытки заинтересовать его спортом.

На этот раз в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» Валерия вспомнила случай, когда поймала Иосифа на обмане. Она подумала, что все же слишком строго с ним себя ведет.

«Аромат по всей квартире. Прибегаю такая. Он слышит уже мои шаги, из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся. И странно рука сзади... А там то, что осталось... Жирный скомканный блин. Думаю, вот ведь бедный мужик страдает, надо, наверное, не до такой степени зверствовать!» — рассказала певица.

Также Пригожин порой прячет от возлюбленной фантики от конфет. Он благодарен жене, которая старается следить за ним и помогает себя держать в форме. Продюсер уверен, что в противном случае он мог бы поправиться еще сильнее. Однако Иосиф порой думает, что у Валерии маниакальная любовь к спорту.