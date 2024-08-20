Бузова отреагировала на новый сериал Крыжовникова: «Что в этом плохого? Я сама снимаюсь в прекрасных проектах»

Ольга Бузова высказалась в эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org о новом сериале Жоры Крыжовникова «МСНВ» . Это своего рода ремейк советского фильма «Москва слезам не верит», но в современной интерпретации.

«Жора уже показал свой уровень съемок. Это прекрасные работы, которые обсуждает вся страна. По поводу возрождения культовых фильмов — я только за. Что в этом плохого? Я сама снимаюсь в прекрасных проектах, где нужно перевоплощаться в разных героев прошлого из легендарных картин. Мы их все любим и пересматриваем. Но современное тинейджеры их, к сожалению, уже не знают. Так же, как и старые песни. Мы даем новую жизнь тому, что любит старшее поколение. Знаете, как вырос спрос на оригинальный трек Baby tonight, ремейк на который я сделала пару лет назад?» — сказала Ольга Бузова .

Артистка считает, что новые интерпретации классики в современном изложении отлично популяризируют ее, заставляют пересмотреть старые добрые фильмы, вспомнить то светлое, что закладывали создатели картин в них.

«Также и с фильмами, которые ТНТ переснимает каждый Новый год. После моей роли в прошлом году, где я перевоплотилась в героиню Натальи Крачковской и произношу: «Хам, не мой человечек!» Это стало популярным звуком в социальных сетях. И тинейджеры массово пересматривали оригинальный, нами любимый фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это прекрасно, что мы можем привлечь внимание к кинодостоянию нашей страны новое поколение!» — прокомментировала Ольга Бузова .