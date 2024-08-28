Риелтор Вавилова — о том, за сколько Долина продаст квартиру в Юрмале: «От 600 тысяч за квадратный метр»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Певица Лариса Долина сможет отбить потерянные в сделке с мошенниками деньги.
Лариса Долина сможет вернуть деньги, которые отдала мошенникам, когда продала свою квартиру в Хамовниках. Но не с помощью следственных органов, а благодаря продаже недвижимости в Латвии. Певицу не пускают в Юрмалу, поэтому жилплощадь ей там больше не нужна.
«Квартиры в центре Юрмалы намного дороже, нежели в Москве! Цена квадратного метра начинается от 600 тысяч и может доходить до миллиона! Даже квартиры на окраине стоят не менее 350 тысяч за квадрат. Ликвидные квартиры уходят в период от 2 до 3 месяцев. Спрос на недвижимость есть и наиболее активный рынок будет осенью», — объяснила эксперт.