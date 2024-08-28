Риелтор Вавилова — о том, за сколько Долина продаст квартиру в Юрмале: «От 600 тысяч за квадратный метр»

Лариса Долина сможет вернуть деньги, которые отдала мошенникам, когда продала свою квартиру в Хамовниках. Но не с помощью следственных органов, а благодаря продаже недвижимости в Латвии. Певицу не пускают в Юрмалу, поэтому жилплощадь ей там больше не нужна.

Лариса Долина надумала продать «свою уютную квартирку» в Юрмале, о которой не так давно рассказывала. Риелтор Татьяна Вавилова в разговоре с Teleprogramma.org сообщила, что цена за квадратный метр в Юрмале довольно высокая, поэтому Лариса Долина получит от этой сделки внушительную сумму.

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