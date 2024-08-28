Адвокат Вербицкая-Линник — об иске Болгар: «Испугалась, что расходы придется сократить»

Ирине Болгар предстоит тяжелое время. Экс-возлюбленная Павла Дурова подала иск , чтобы получать алименты в размере 150 тысяч евро. Однако дело будет непростым. По мнению адвоката Юлии Вербицкой-Линник , в штате у Павла Дурова работает много самых опытных и изворотливых адвокатов, которые будут бороться за каждую копейку своего нанимателя. Исход дела будет зависеть только от того, в какой стране будет рассматриваться иск.

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«Гражданка Болгар, похоже, решила не остаться в стороне от хайпа на теме задержания во Франции Павла Дурова и зашла, что называется, «с козырей». Или испугалась, что расходы придется сократить, если Павел вдруг в ближайшее время из французской тюрьмы не выйдет. В зависимости от выбранной юрисдикции — Франция, ОАЭ, Швейцарии, Россия — суммы могут быть весьма и весьма разными.