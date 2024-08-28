Адвокат Вербицкая-Линник — об иске Болгар: «Испугалась, что расходы придется сократить»
Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото: соцсети Ирины Болгар
Бывшей возлюбленной Павла Дурова придется несладко.
Ирине Болгар предстоит тяжелое время. Экс-возлюбленная Павла Дурова подала иск, чтобы получать алименты в размере 150 тысяч евро. Однако дело будет непростым. По мнению адвоката Юлии Вербицкой-Линник, в штате у Павла Дурова работает много самых опытных и изворотливых адвокатов, которые будут бороться за каждую копейку своего нанимателя. Исход дела будет зависеть только от того, в какой стране будет рассматриваться иск.
«Гражданка Болгар, похоже, решила не остаться в стороне от хайпа на теме задержания во Франции Павла Дурова и зашла, что называется, «с козырей». Или испугалась, что расходы придется сократить, если Павел вдруг в ближайшее время из французской тюрьмы не выйдет. В зависимости от выбранной юрисдикции — Франция, ОАЭ, Швейцарии, Россия — суммы могут быть весьма и весьма разными.
Однако и аппетиты адвокатов весьма значительны, так что Болгар придется подготовиться к процессу как следует. Уверена, Павел Дуров может себе позволить лучших и опытнейших адвокатов для защиты своего, в том числе, доброго имени. Иск о взыскании алиментов — требование законное и подлежит рассмотрению в гражданском порядке», — пояснила юрист в разговоре с Teleprogramma.org.