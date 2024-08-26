Экстрасенс Гришин заявил, что арест Дурова связан с неблагоприятным периодом: «Активация негативно заложенной программы»

В беседе с
«У него неблагоприятный эзотерический период. Ему сейчас нужно пройти по карме по судьбе по астрологии эту всю историю. Он ее пройдет. Второй момент — на него точили зуб западные власти. Это некая финансовая месть за неподчинение. У Дурова все будет хорошо. Он родился с золотой картой натальной.
У него там большое количество конфигураций, которые говорят о благоприятном исходе. Даже если сейчас его помурыжат, то потом все исчезнет, все это уйдет, все это нивелируется. У Дурова вся эта тема разрулится. Он тот человек, который даже такую плохую ситуацию использует себе в плюс.
У него просто сейчас очень напряженный астрологический период, который связан со всем, что касается власти. Косвенно связано с отъездом с родины. Это была как активация негативно заложенной программы», — высказался таролог.
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