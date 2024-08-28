О быстром похудении Арзамасовой после вторых родов — диетолог Мойсенко: «Есть особенность организма»

Лиза Арзамасова в этом году стала мамой во второй раз. Она не скрывает, что очень этого хотела. Актриса родила дочку. Однако она находилась в роддоме почти 7 дней. Лизу Арзамасову из клиники встречал муж Илья Авербух , который приехал с сыном Львом и своим наследником от Ирины Лобачевой Мартином.

Лиза Арзамасова к ним вышла, надев белое платье свободного кроя и балетки. Она скрыла изъяны фигуры, но было видно, что звезда «Папиных дочек» похудела. Пользователи Сети осыпали ее комплиментами.