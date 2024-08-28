О быстром похудении Арзамасовой после вторых родов — диетолог Мойсенко: «Есть особенность организма»
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
Лиза Арзамасова уже спустя неделю после родов удивила публику своей стройностью.
Лиза Арзамасова в этом году стала мамой во второй раз. Она не скрывает, что очень этого хотела. Актриса родила дочку. Однако она находилась в роддоме почти 7 дней. Лизу Арзамасову из клиники встречал муж Илья Авербух, который приехал с сыном Львом и своим наследником от Ирины Лобачевой Мартином.
Лиза Арзамасова к ним вышла, надев белое платье свободного кроя и балетки. Она скрыла изъяны фигуры, но было видно, что звезда «Папиных дочек» похудела. Пользователи Сети осыпали ее комплиментами.
А спустя еще одну неделю Лиза Арзамасова выложила в соцсети кадр с прогулки. Она выглядела так, словно и не рожала. Поклонники осыпали ее комплиментами. А врач-диетолог Мойсенко Римма в беседе с Teleprogramma.org раскрыла, как актрисе удалось так быстро похудеть.
«Лиза Арзамасова очень хрупкая, тонкокостная девочка. Я думаю, что есть особенность организма, которые позволяют ей быстро сбросить набранные килограммы. Скорее всего, у нее эти набранные килограммы были не за счет дополнительных жировых прослоек, а только за счет плода и околоплодных вод.
Нужно выяснить, будет ли она кормить ребенка. Она девочка мудрая. Может быть, она будет кормить, но на сегодняшний день многие оберегают фигуру, потому что пролактин, вырабатывающийся с целью кормления ребенка, немножко увеличивает массу тела. Поэтому во время кормления тяжело сбросить лишний вес», — пояснила эксперт.