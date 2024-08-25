Стас Михайлов вновь заговорил об Алле Пугачевой: «Я не обижал ее»

Стаса Михайлова , который в эти дни побывал в Сочи на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна», вновь спрашивали о его отношении с певицей Аллой Пугачевой .

Всех интересует, не держит ли Стас Михайлов зла на Аллу Пугачеву , после того, как та резко высказалась в адрес музыканта, обозвав его не очень приличным словом, которое не принято воспроизводить в обществе хорошо воспитанных людей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Я не обижал ее. Пожелал ей здоровья, удачи, благополучия. Пускай люди живут», — высказался Стас Михайлов .

Музыкант, и правда, не говорил в адрес Аллы Пугачевой нелицеприятных слов. Он просто дал оценку звездам, которые покинули Россию на волне мировых событий. В числе уехавших оказалась и Алла Пугачева , которую задели слова Стаса Михайлова настолько, что она позволила себе сделать резкое заявление в своей неповторимой манере.