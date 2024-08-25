Стас Михайлов вновь заговорил об Алле Пугачевой: «Я не обижал ее»
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Певца Стаса Михайлова все еще преследуют расспросы о недавнем конфликте с Аллой Пугачевой.
Стаса Михайлова, который в эти дни побывал в Сочи на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна», вновь спрашивали о его отношении с певицей Аллой Пугачевой.
Всех интересует, не держит ли Стас Михайлов зла на Аллу Пугачеву, после того, как та резко высказалась в адрес музыканта, обозвав его не очень приличным словом, которое не принято воспроизводить в обществе хорошо воспитанных людей.
«Я не обижал ее. Пожелал ей здоровья, удачи, благополучия. Пускай люди живут», — высказался Стас Михайлов.
Музыкант, и правда, не говорил в адрес Аллы Пугачевой нелицеприятных слов. Он просто дал оценку звездам, которые покинули Россию на волне мировых событий. В числе уехавших оказалась и Алла Пугачева, которую задели слова Стаса Михайлова настолько, что она позволила себе сделать резкое заявление в своей неповторимой манере.