В искренности чувств Манукяна к Краймбрери усомнились

Давид Манукян и Мари Краймбрери расстанутся через пару месяцев, когда хайп вокруг их помолвки утихнет. В этом уверен светский обозреватель Леван Тодуа . В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что блогер делает все только для того, чтобы раскрутиться. И даже его отношения с Мари нужны Давиду Манукяну только для создания шумихи.

«Не верю в том, что Дава любит Мари Краймбрери. Он всегда выбирает себе невест по медийности — крупнее, сильнее, мощнее него. Дава йте будем честными: как исполнитель он не очень. Его песни не звучат , они неинтересны. Я думаю, это у него ход конем, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Через пару месяцев мы будем читать, что Дава расстался с Мари Краймбрери», — заявил Тодуа.

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