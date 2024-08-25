В искренности чувств Манукяна к Краймбрери усомнились
Давид Манукян. Фото: Global Look Press
Блогер сделал предложение известной певице.
Давид Манукян и Мари Краймбрери расстанутся через пару месяцев, когда хайп вокруг их помолвки утихнет. В этом уверен светский обозреватель Леван Тодуа. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что блогер делает все только для того, чтобы раскрутиться. И даже его отношения с Мари нужны Давиду Манукяну только для создания шумихи.
«Не верю в том, что Дава любит Мари Краймбрери. Он всегда выбирает себе невест по медийности — крупнее, сильнее, мощнее него. Давайте будем честными: как исполнитель он не очень. Его песни не звучат, они неинтересны. Я думаю, это у него ход конем, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Через пару месяцев мы будем читать, что Дава расстался с Мари Краймбрери», — заявил Тодуа.