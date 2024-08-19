Показавшая нового бойфренда Бузова намекнула на беременность: «Хочу и жду»

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене и ведет передачи. Она смогла построить успешную карьеру. Однако в личной жизни артистка часто терпела неудачи. После развода с Дмитрием Тарасовым у нее был короткий роман с сыроваром Денисом Лебедевым, а также с блогером Давой. И вот уже несколько лет телеведущая одинока. Но она уверена, что все поменяется. Звезда очень хочет стать мамой. И недавно после возвращения со съемок нового шоу в Колумбии она выложила фото с новым бойфрендом. Пока его личность певица скрывает.

Но, по всей видимости, у Ольги все серьезно с возлюбленным. Накануне она намекнула, что готова к материнству. Телеведущая запечатлелась в машине с детским автокреслом.