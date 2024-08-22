Браку Манукяна и Краймбрери предрекли скорый крах

«Я вижу, что ребенок родится. И это будет мальчик. Отношения будут длиться 2,5 года. К сожалению, это не на всю жизнь. После рождения ребенка отношения в паре изменятся. А сейчас их ожидает красивый романтичный период влюбленности.
Свадебное путешествие, красивая свадьба, нежные порывы. Можно ли считать, что это произошло назло? Отчасти — да. Это компенсация за унижения, которые он испытал. Он считает, что Бузова его опустила. Но он действительно увлечен Мари Краймбрери», — рассказала экстрасенс.