Браку Манукяна и Краймбрери предрекли скорый крах

Давид Манукян сделал предложение своей девушке Мари Краймбрери назло Ольге Бузовой . Блогера задело, что поющая ведущая счастлива в новых отношениях и уже говорит о материнстве. Дава решил показать бывшей возлюбленной, что и в его жизни все хорошо .

Но при этом это не значит, что чувства Давида Манукяна к Мари Краймбрери ненастоящие. В разговоре с Teleprogramma.org ясновидящая Дарья Миронова объяснила, что творится в этом невольном любовном треугольнике, а также предрекла браку Давы и Мари скорый крах.

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