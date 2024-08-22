Браку Манукяна и Краймбрери предрекли скорый крах

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Global Look Press

Блогер Давид Манукян уже три года счастлив с Мари Краймбрери.

Давид Манукян сделал предложение своей девушке Мари Краймбрери назло Ольге Бузовой. Блогера задело, что поющая ведущая счастлива в новых отношениях и уже говорит о материнстве. Дава решил показать бывшей возлюбленной, что и в его жизни все хорошо.

Но при этом это не значит, что чувства Давида Манукяна к Мари Краймбрери ненастоящие. В разговоре с Teleprogramma.org ясновидящая Дарья Миронова объяснила, что творится в этом невольном любовном треугольнике, а также предрекла браку Давы и Мари скорый крах.

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«Я вижу, что ребенок родится. И это будет мальчик. Отношения будут длиться 2,5 года. К сожалению, это не на всю жизнь. После рождения ребенка отношения в паре изменятся. А сейчас их ожидает красивый романтичный период влюбленности.

Свадебное путешествие, красивая свадьба, нежные порывы. Можно ли считать, что это произошло назло? Отчасти — да. Это компенсация за унижения, которые он испытал. Он считает, что Бузова его опустила. Но он действительно увлечен Мари Краймбрери», — рассказала экстрасенс.

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