Мари Краймбрери показала помолвочное кольцо на фоне слухов о романе с Давой
Мари Краймбрери. Фото: Global Look Press
Перед своим днем рождения Мари Краймбрери получила особенный подарок.
Мари Краймбрери уже давно строит карьеру на сцене. Она является одной из самых известных молодых исполнительниц в России. Певица продолжает писать новые песни. Она много треков посвятила любви и своим переживаниям. А вот о личной жизни артистка обычно умалчивает. Но вот уже три года ходят слухи, что у нее роман с Давидом Манукяном, Давой, который ранее встречался с Ольгу Бузовой.
В последнее время Мари Краймбрери стала чаще публиковать фото и видео с Давой. Они продолжают умалчивать о романе, но поклонники не сомневаются, что они пара. А недавно на пальце артистки появилось помолвочное кольцо. По всей видимости, певице сделали предложение руки и сердца перед ее днем рождения.
По некоторым данным, Дава действительно сделал Краймбрери предложение. Певица ответила согласием. Пока она предпочитает лишь показывать, как танцует вместе с блогером. Они гармонично смотрятся вместе. Поклонники переживают за артистку, так как с Ольгой БузовойДавид Манукян расстался на драматической ноте. Они надеются, что он не обидит певицу.
Напомним, что в октябре 2023 года Дава увиделся с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой во время съемок шоу «Сокровища императора». Они даже поцеловались. Но после этого Ольга Бузова объявила, что у нее чувств к нему не осталось.