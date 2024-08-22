Мари Краймбрери показала помолвочное кольцо на фоне слухов о романе с Давой

Мари Краймбрери уже давно строит карьеру на сцене. Она является одной из самых известных молодых исполнительниц в России. Певица продолжает писать новые песни. Она много треков посвятила любви и своим переживаниям. А вот о личной жизни артистка обычно умалчивает. Но вот уже три года ходят слухи, что у нее роман с Давидом Манукяном , Давой, который ранее встречался с Ольгу Бузовой .

В последнее время Мари Краймбрери стала чаще публиковать фото и видео с Давой. Они продолжают умалчивать о романе, но поклонники не сомневаются, что они пара. А недавно на пальце артистки появилось помолвочное кольцо. По всей видимости, певице сделали предложение руки и сердца перед ее днем рождения.