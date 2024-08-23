Королева одной деталью показала свое отношение к невесте сына прямо во время свадьбы

Наташа Королева не смогла удержаться от укола в адрес невесты своего сына Архипа Глушко. Даже во время торжества одной деталью певица намекнула, что так и не приняла Анну Валынкину, которая раньше танцевала стриптиз под псевдонимом Мелисса Фокс.

Все дело в наряде, которое Наташа Королева выбрала для свадьбы наследника. Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева обратила внимание на этот намек: артистка надела платье цвета, который полагается невесте.

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