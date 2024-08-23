Королева одной деталью показала свое отношение к невесте сына прямо во время свадьбы
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Певица даже во время свадьбы показала, что не принимает выбор Архипа.
Наташа Королева не смогла удержаться от укола в адрес невесты своего сына Архипа Глушко. Даже во время торжества одной деталью певица намекнула, что так и не приняла Анну Валынкину, которая раньше танцевала стриптиз под псевдонимом Мелисса Фокс.
Все дело в наряде, которое Наташа Королева выбрала для свадьбы наследника. Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева обратила внимание на этот намек: артистка надела платье цвета, который полагается невесте.
«Во-первых, Королева была в платье белого цвета. Она выглядела как невеста. Невеста была скромно одета, а Наташа Королева — как молоденькая девочка — молодежно, стильно. Платье смотрелось красиво, но больше бы оно подошло для участия в каком-нибудь концерте, нежели для участия в свадьбе своего сына», — высказалась дизайнер в разговоре с Teleprogramma.org.