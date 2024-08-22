Дизайнер Стопычева — о странном свадебном образе невесты сына Королевой: «Повисло как тряпка»

Анна Валынкина, которая раньше выступала под псевдонимом Мелисса Фокс, не смогла подобрать наряд на собственную свадьбу. Сын Наташи Королевой от Сергея Глушко — Архип Глушко — женился на своей возлюбленной. Торжество получилось роскошным.

Но вот свадебное платье Анны подвело. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева рассказала, что явно образ продумывали давно и до самых мелочей. Однако это все равно не спасло от модного провала.

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