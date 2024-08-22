Дизайнер Стопычева — о странном свадебном образе невесты сына Королевой: «Повисло как тряпка»
Архип Глушко и Наташа Королева. Фото: соцсети Наташи Королевой
Анна Валынкина явно прогадала с выбором наряда.
Анна Валынкина, которая раньше выступала под псевдонимом Мелисса Фокс, не смогла подобрать наряд на собственную свадьбу. Сын Наташи Королевой от Сергея Глушко — Архип Глушко — женился на своей возлюбленной. Торжество получилось роскошным.
Но вот свадебное платье Анны подвело. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева рассказала, что явно образ продумывали давно и до самых мелочей. Однако это все равно не спасло от модного провала.
«Как мы видим, в данном случае ткань повисла как тряпка, подол юбки напоминает матрешку. Белая фата, которая также является символом чистоты и красивых традиций, с распущенными волосами и развитыми кудрями смотрится неуместно! Девушке подошла бы другая прическа! Пожалуй, похвалю выбор аксессуаров — прозрачные перчатки из сетки и жемчужное ожерелье, дополняющие образ, который без них смотрелся бы очень скучным и банальным», — высказалась эксперт.
Анна Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Наташи Королевой