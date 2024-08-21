22-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко женился

Наташа Королева уже давно счастлива в браке с Сергеем Глушко , которого многие знают под псевдонимом Тарзан . Артистка забеременела уже после первой ночи с возлюбленным. У пары вырос сын Архип. У 22-летнего парня есть возлюбленная Мелисса. Артистка рассказывала, что первое время он скрывал избранницу в своей комнате. В итоге Наташа вынудила его познакомить семью с его возлюбленной. Выбор сына певица одобрила.

А 21 августа сын звезды сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге. Влюбленные выбрали особую дату и ЗАГС, где в свое время обменялись клятвами родители Архипа.

«У нас с Сергеем сегодня знаковая дата: мы отмечаем 21-летие совместной жизни. 21 августа 2003 года мы с ним сыграли свадьбу. И решили, что пора передавать молодым эту прекрасную дату. Она знаковая для нашей семьи», — поделилась Королева с « МК ».

Торжество получилось пышным. Молодожены позвали друзей и родных. Они отмечают это событие, учитывая все традиции.