Продюсер Тарханова о Карауловой в жюри «Голос. Дети»: «Абсолютно никакая»
Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press
Певица провалилась по части пиара.
Певица Юлианна Караулова не сможет придать новому сезону шоу «Голос. Дети» какой-то изюминки. И если в вокальных данных певицы никто не сомневается, но по части пиара — полный провал. Так считает продюсер Мария Тарханова.
В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что это стало заметно еще, когда артистка стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?». Харизмы Юлианне Карауловой не достает, поэтому ее участие в качестве члена жюри в «Голосе» ничем фееричным не отметится.
«Она сама как личность с точки зрения пиара — вообще феномен. Она настолько нейтральная, незаметная. Трудно представить, что ее можно очень сильно любить или очень сильно ненавидеть. В ее вокальных способностях нет никаких сомнений. Но что касается таланта ведущей, то это тоже абсолютно незаметная история.
У нее уже был опыт ведущей на «Кто хочет стать миллионером?» после Диброва. То ли на фоне Диброва, то ли из-за отсутствия собственной харизмы — абсолютно никакая. Она была даже бледнее, чем сами участники проекта. На проекте «Голос» тоже не будет ничего сверхъестественного», — высказалась продюсер.