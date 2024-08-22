Продюсер Тарханова о Карауловой в жюри «Голос. Дети»: «Абсолютно никакая»

Певица Юлианна Караулова не сможет придать новому сезону шоу «Голос. Дети» какой-то изюминки. И если в вокальных данных певицы никто не сомневается, но по части пиара — полный провал. Так считает продюсер Мария Тарханова .

В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что это стало заметно еще, когда артистка стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?». Харизмы Юлианне Карауловой не достает, поэтому ее участие в качестве члена жюри в «Голосе» ничем фееричным не отметится.

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