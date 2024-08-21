Анна Щербакова нашла идеальную пару, а Юлианна Караулова призналась во флирте с участниками: что на самом деле происходит за кулисами шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Юлианна Караулова с Андреем Кириленко и Анной Щербаковой. Фото: Юрий Феклистов
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках знаменитого интеллектуального проекта.
«Из нас могла бы получиться хорошая спортивная пара на льду», — сказала олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова, о руководителе Российской федерации баскетбола Андрее Кириленко. Кстати, рост Андрея Геннадьевича составляет 206 сантиметров.
Спортсмены действительно стали великолепной парой — как игроки интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Корреспондент Teleprogramma. org побывала на съемках проекта.
На передаче знаменитые фигуристка и баскетболист встретились впервые. Им предстояло быстро привыкнуть друг к другу и стать той командой, которая движется к общей цели. Но прежде чем прозвучала команда «Камера! мотор!», игрокам поправляют грим. Специальный грим — это обязательное условие телевизионной съемки, чтобы человек ярче смотрелся в кадре.
А меж тем игра идет в спокойном ритме и полностью посвящена спорту. Отвечая на вопросы ведущей Юлианны Карауловой, участники вспоминают какие-то яркие моменты из своей жизни.
Так, Анна Щербаковарассказала, что тренеры учат фигуристов предусматривать любые форс-мажоры. Например, когда во время выступления спортсмена неожиданно отключается музыка. Так было на катании Ирины Родниной и Александра Зайцева, что не помешало им стать чемпионами мира в 1973 году в Братиславе. С тех пор тренеры и готовят фигуристов к такому повороту событий.
А Андрей Кириленко вспомнил, как в финале 3Х3 в Токио, во время игры Россия-Латвия у одного игрока порвался кроссовок, но его обмотали скотчем. И парень продолжил игру!
Во время съемочного процесса сама ведущая Юлианна Караулова спокойна, доброжелательна и часто улыбается
Зрители передачи располагаются неподалеку от игроков, попадая в кадр. А корреспондент Teleprogramma.org заняла свое место среди технического персонала. И после съемок пообщалась с обоими участниками.
Андрей Кириленко: «Можно засыпаться на первых трех вопросах»
Андрей Кириленко отметил, что много раз смотрел программу «Кто хочет стать миллионером?» еще с ведущим Дмитрием Дибровым и ему очень приятно оказаться в этой атмосфере, потренировать свой мозг, повытаскивать какие-то факты из своей головы.
По словам Андрея, динамика в передаче такова, что можно «засыпаться» и на первых трех вопросах, если это не твоя стезя. И тут большую роль играет помощь партнера по игре.
А еще ему пригодились спортивные навыки, например, умение принимать решения под давлением. По мнению Андрея Кириленко, это одна из самых сложных задач человека, особенно когда перед ним стоит какой-то выбор. Нужно рассчитать в голове свои проценты и выбрать для себя оптимальный вариант — позвонить другу или взять помощь зрителей. Поэтому те навыки, которые закладывает спорт с детства, здесь приобретают другой фокус.
— У вас всегда была насыщенная спортивная карьера. А успевали ли вы читать что-то в перерывах между играми? Ведь в программе «Кто хочет стать миллионером?» любое знание на вес золота!
— Я с удовольствием читаю книжки, люблю фантастику, например. Я считаю, что в школьной программе, например, братья Стругацкие просто обязаны быть.
Мне кажется, что для детей будет огромный кайф читать не только классическую литературу, потому что порой это очень сложно для их понимания, но и фантастику.
— Одно время вы считались одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов. Менялось ли со временем ваше отношение к деньгам?
— Оно очень хорошее. Я очень люблю деньги. Ну какое может быть отношение к хорошо оплачиваемой работе? Конечно, хорошее.
Я считаю, что это здорово, когда твою работу ценят и хорошо оплачивают ее. Фактически в каждой сфере есть свои хедлайнеры. Например, в журналистике та же Опра Уинфри, зарабатывающая огромные деньги.
В каждом направлении есть некий потолок, где ты можешь стать известным и высокооплачиваемым.
— Какие проекты сейчас реализует баскетбольная федерация?
— У нас в федерации три таких направления, связанные с инфраструктурой. Самое простое называется «Корзина на прокачку», когда в регионах на разломанной баскетбольной площадке меняем щит и таким образом даем ребятам во дворе некий импульс. Мол, не нужно ждать кого-то, вы сами можете сколотить щит, повесить его и играть в баскетбол.
Проект чуть побольше называется «Центр уличного баскетбола». За последние пять лет по всей стране — от Калининграда до Хабаровска — открыто двадцать Центров уличного баскетбола, планируется открытие еще четырех.
Это от 2000 до 2200 метров, 5, 7, 9 баскетбольных площадок на улице, где дети в течение года имеют возможность приходить и играть. Мы посчитали, что через эти площадки проходит четверть миллиона человек. Это центр притяжения для любого региона.
И самый большой проект — это строительство городских и региональных центров, предусматривающее три зала, гостиницу, тренажерные залы. И флагманский проект — база национальных сборных — будет построен во Внуково.
Мне кажется, баскетбол заслуживает хорошего отношения. И мне хотелось бы его дать нашему виду спорта.
По словам Анны Щербаковой, программу «Кто хочет стать миллионером?» она смотрела в детстве, поэтому для нее возможность побывать на ней дает незабываемые впечатления.
«В сегодняшней игре спасибо Андрею, потому что именно он знал большинство ответов, — признается Анна ЩербаковаTeleprogramma.org. — Я ответила на свой вопрос про фигурное катание, а дальше мне стало немного тяжело, потому что все-таки я не настолько вовлечена в определенные темы, чтобы отвечать на вопросы о прошлом столетии. Хотя, конечно, какие-то крупные соревнования пересматривала».
— Почему вы сказали, что стали с Андреем Кириленко хорошей спортивной парой?
— В спортивных парах приветствуется разница в росте, когда мужчина существенно выше женщины. Так проще выполнять большинство элементов, поддержек, выбросов, подкруток. Да и эстетически это выглядит очень красиво. Но я одиночница, поэтому это было сказано в шутку!
— Прекрасные. После передачи мы сделали совместную фотографию. А еще у меня есть снимок с ней с моего первого ледового шоу Ильи Авербуха. Это было шесть лет назад. И сейчас было интересно сравнить эти две фотографии.
— Что происходит в вашей собственной спортивной жизни на данный момент?
— Сейчас все очень разнообразно. Также я буду работать и на соревнованиях по фигурному катанию, общаться со спортсменами, узнавать, как они проходят этот путь. При этом провожу мастер-классы, тренировочные сборы и восстанавливаюсь после травмы. Надеюсь, что в скором времени буду выступать в ледовых шоу.
Константин Брянский: «Когда ты сидишь дома на диване, то все практически знаешь»
После Анны Щербаковой и Андрея Кириленко на игру приглашаются волейболист и тренер Константин Брянский и волейболистка Любовь Соколова. Кстати, в отличие от предыдущей пары они знакомы давно. Но сколько бы ты ни был знаком с партнером, это не убережет тебя от ошибок. После игры Константин Брянский поделился впечатлениями от своего участия с нашим изданием.
«Я еще с детства видел эту передачу. Это довольно интересный формат. Когда ты сидишь дома на диване, то все практически знаешь, а здесь все совершенно иначе. И хотелось это прочувствовать, побыть внутри. И я, конечно, согласился, мне было интересно, — поясняет Константин Брянский.
— На какие-то вопросы есть очевидные ответы. А какие-то детали затерялись в памяти. Мы пытались мыслить логически, хотя порой ответы были на поверхности».
Константин Брянский и Любовь Соколова. Фото: Юрий Феклистов
— Пригождаются ли на интеллектуальной игре спортивные навыки?
— Помогает возможность концентрации, но это совсем другая сфера. И ты даже не осознаешь реальность, то, что это происходит с тобой. Это очень круто!
Юлианна Караулова: «Мужчины смущаются, потому что вопросы здесь задаю я»
И, конечно, Teleprogramma.org не могла не поговорить с ведущей Юлианной Карауловой.
— Когда вы поняли, что окончательно освоились как ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»
— Примерно спустя три месяца. Сейчас уже прошло полтора года, об этом тяжело сказать. Какой-то конкретный момент я не помню, но помню, что однажды почувствовала, что могу расслабиться в кресле ведущей.
И что я не нахожусь в состоянии стресса по поводу того, что не могу контролировать абсолютно все, а даже могу немножко поиграть с участником. Безусловно, это азартный процесс.
И мне любопытно наблюдать за тем, как ведет себя игрок, за ходом его мысли, слушать, как он рассуждает и рассуждать вместе с ним. Я начала концентрироваться на игре, а не на каких-то отвлекающих факторах.
Юлианна Караулова. Фото: Юрий Феклистов
— Возникает ли у вас желание подсказать игрокам правильный ответ и как вы с этим боретесь?
— Практически всегда, потому что я болею за наших участников. Но это игра. Она должна быть честной, справедливой, у нее есть свои правила. Поэтому я, безусловно, не могу потакать своим желаниям, даже несмотря на то, что я ведущая. Да и игрокам это не нужно.
К тому же, видя многие психотипы участников, я поняла, что они как спортсмены. Им важно, чтобы все было честно. В большинстве своем они приходят не для того, чтобы заработать и выиграть деньги, а просто для того, чтобы проверить свои знания.
Конечно, наводящими вопросами и подсказками я могу подтолкнуть их на определенный вектор рассуждений. Но если я стану подсказывать, им самим это будет неинтересно.
— Бывает ли такое, что мужчины-игроки флиртуют с вами и пытаются познакомиться поближе?
— В любом случае мы знакомимся, сидим напротив друг друга, смотрим друг другу в глаза. И в этом есть определенная энергия, и она разная. Потому что и люди разные. Безусловно, я вижу какую-то симпатию со стороны мужчин.
Но, как правило, они смущаются, потому что вопросы здесь задаю я. Мне кажется, что большинство людей, особенно в ситуации телевизионной съемки очень неловко себя чувствуют и боятся показаться глупыми.
И это заложено в нашем социальном психотипе, поэтому могу сказать, что это нормально.
Но вот так, чтобы после съемки ко мне кто-то подходил и говорил: «Оставь телефончик», такого не было, как и совсем откровенного флирта.
Скорее, как я уже сказала, я чувствовала определенную энергию. Безусловно, мне это льстит, иногда я подыгрываю. Со стороны это выглядит довольно мило.
Но в первую очередь я это делаю для того, чтобы человек мог немножко расслабиться, чтобы он переключился на хорошие мысли и от стрессовых ситуаций ушел в сторону чего-то более позитивного.
Если вы не хотите пропустить игру выдающихся спортсменов, следите за эфирами программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.