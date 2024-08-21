Анна Щербакова нашла идеальную пару, а Юлианна Караулова призналась во флирте с участниками: что на самом деле происходит за кулисами шоу «Кто хочет стать миллионером?»

«Из нас могла бы получиться хорошая спортивная пара на льду», — сказала олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова , о руководителе Российской федерации баскетбола Андрее Кириленко. Кстати, рост Андрея Геннадьевича составляет 206 сантиметров.

Спортсмены действительно стали великолепной парой — как игроки интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Корреспондент Teleprogramma. org побывала на съемках проекта.

На передаче знаменитые фигуристка и баскетболист встретились впервые. Им предстояло быстро привыкнуть друг к другу и стать той командой, которая движется к общей цели. Но прежде чем прозвучала команда «Камера! мотор!», игрокам поправляют грим. Специальный грим — это обязательное условие телевизионной съемки, чтобы человек ярче смотрелся в кадре.

А меж тем игра идет в спокойном ритме и полностью посвящена спорту. Отвечая на вопросы ведущей Юлианны Карауловой, участники вспоминают какие-то яркие моменты из своей жизни.

Так, Анна Щербакова рассказала , что тренеры учат фигуристов предусматривать любые форс-мажоры. Например, когда во время выступления спортсмена неожиданно отключается музыка. Так было на катании Ирины Родниной и Александра Зайцева, что не помешало им стать чемпионами мира в 1973 году в Братиславе. С тех пор тренеры и готовят фигуристов к такому повороту событий.

А Андрей Кириленко вспомнил, как в финале 3Х3 в Токио, во время игры Россия-Латвия у одного игрока порвался кроссовок, но его обмотали скотчем. И парень продолжил игру!

Во время съемочного процесса сама ведущая Юлианна Караулова спокойна, доброжелательна и часто улыбается

Зрители передачи располагаются неподалеку от игроков, попадая в кадр. А корреспондент Teleprogramma.org заняла свое место среди технического персонала. И после съемок пообщалась с обоими участниками.

Подписывайтесь на наш Teleram-канал «Звездная пыль»!

Андрей Кириленко: «Можно засыпаться на первых трех вопросах»

Андрей Кириленко отметил, что много раз смотрел программу «Кто хочет стать миллионером?» еще с ведущим Дмитрием Дибровым и ему очень приятно оказаться в этой атмосфере, потренировать свой мозг, повытаскивать какие-то факты из своей головы.

По словам Андрея, динамика в передаче такова, что можно «засыпаться» и на первых трех вопросах, если это не твоя стезя. И тут большую роль играет помощь партнера по игре.