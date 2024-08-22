Пелагея потребовала с Телегина вернуть 250 тысяч рублей за обслуживание их совместного дома

Пелагея три года прожила в браке с Иваном Телегиным. Они развелись в 2019 году. Даже ради д очки Таисии они не стали сохранять брак. Теперь же Пелагея судится с бывшим мужем. Она добилась алиментов. А недавно хоккеист запретил ей вывозить наследницу за границу. Ей удалось оспорить это решение в суде. И вот певица снова подала иск в суд. Она потребовала с бывшего супруга вернуть ей деньги за обслуживание их совместного дома, который они покупали за 75 миллионов рублей.

Отметим, что особняк находится в коттеджном поселке Madison Park. Оплачивать договор обслуживания должен хоккеист. Но летом 2023 года он перестал это делать. В итоге накопился долг, который Пелагее пришлось гасить самой. После этого певица и подала в суд, чтобы Телегин ей вернул потраченные 253 тысячи 471 рубль. Ей удалось добить справедливости. Против хоккеиста приставы открыли еще одно исполнительное производство, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что ранее у Ивана Телегина также образовался долг по ипотеке, поэтому ему запретили выезжать из России.