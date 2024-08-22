Пелагея потребовала с Телегина вернуть 250 тысяч рублей за обслуживание их совместного дома

Отметим, что особняк находится в коттеджном поселке Madison Park. Оплачивать договор обслуживания должен хоккеист. Но летом 2023 года он перестал это делать. В итоге накопился долг, который Пелагее пришлось гасить самой. После этого певица и подала в суд, чтобы Телегин ей вернул потраченные 253 тысячи 471 рубль. Ей удалось добить справедливости. Против хоккеиста приставы открыли еще одно исполнительное производство, пишет Телеграм-канал Shot.
Напомним, что ранее у Ивана Телегина также образовался долг по ипотеке, поэтому ему запретили выезжать из России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: